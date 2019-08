Marcel Keizer: «Thierry Correia comete erros mas tenho confiança nele»

Marcel Keizer elogiou este sábado o jovem Thierry Correia e admitiu que o jogador comete alguns erros, mas sublinhou que é assim que vai melhorar. O técnico abordou ainda os casos de Gonzalo Plata, que continua a evoluir antes de chegar à equipa principal, e de Rosier, a ganhar forma física."Jogou no último jogo, foi um jogo difícil, mas é um jovem e todos querem jovens da Academia na equipa. Às vezes comete erros mas tenho confiança nele. Já vi muitos jovens jogadores que cometeram erros, mas continuaram a jogar e melhoraram.""Há aspetos que queremos melhorar e é o que estamos a fazer na Academia. Às vezes joga nos sub-23 e vamos esperar que possa continuar este trabalho e chegar à equipa principal. Foi para isso que o comprámos. Tem a capacidade de marcar e assistir, mas também tem de melhorar a defender, como fez o Raphinha. É normal, porque ele tem 18 ou 19 anos.""Está a treinar com a equipa há 10 dias, deixou boas impressões mas temos de lembrar-nos que esteve nove meses parado. É algo com que temos de lidar e acho que vai estar pronto dentro de algumas semanas. Não quero pressionar o jogador. Tem de estar completamente pronto. Ele quer jogar e mostrar as suas qualidades."