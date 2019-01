Marcel Keizer: «Título? Em março ou abril veremos o que podemos prometer»

A 5 pontos do líder da Liga NOS, FC Porto, Marcel Keizer prefere ser cauteloso na hora de apontar ao título de campeão nacional. Este domingo, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela (segunda-feira, 19 horas), o treinador do Sporting optou por sublinhar a vontade de continuar a somar pontos."O objetivo principal é vencer jogos e em março ou abril veremos o que podemos prometer. Por agora, o maior objetivo é trabalhar com a equipa, progredir com estes jogadores e continuar a ganhar jogos", afirmou."Toda a gente sabe os jogos que jogámos. É possível de gerir, mas por vezes os jogadores têm de descansar. Neste momento, não temos muitos problemas físicos. Toda a gente adora jogar"Nunca queremos perder pontos. Amanhã é um jogo importante e depois de amanhã é que podemos falar no FC Porto. Não há jogos fáceis e temos de jogar da melhor forma"Não tenho opinião nem sei nada sobre isso. Respeito todos os treinadores. É melhor para mim focar-me no SportingNão vai ser fácil, mas os jogadores adoram jogar e temos de ter a certeza que estão fisicamente bem. Às vezes um dia extra ajuda, outras vezes não temos isso. Temos de jogar e continuar a ganhar. É um grande desafioTemos de retirar alguma coisa dos erros. Nestes três dias, houve muito para fazer. Vimos vídeos, tirámos lições de outros jogos que jogámos e estamos confiantes.Não falei com eles. Para nós, só há um jogo: o de amanhã. É muito importante, não falo de outros jogos com os jogadores. Precisamos de todos os jogadores.Joga em casa, espero que joguem, que nos pressionem, umas vezes mais alto, outras menos.Isso não é um problema (sorri). São três jogadores e gostava de ter quatro. Para um treinador, não é o problema. Os jogadores querem jogar, mas há vezes há mais concorrência. Num clube como o Sporting, com tantos jogos, todos querem jogar sempre e eles conseguem lidar com isso.Mesmo sendo janeiro, não falo de jogadoresEstão inscritos