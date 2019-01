Marcel Keizer: «Tivemos uma entrada muito pobre»

Marcel Keizer lamentou aesta segunda-feira em Tondela. O treinador dos leões considerou que a equipa não entrou com o pé direito na partida e quando se encontrou com o jogo, já a formação da casa tinha marcado um golo."Tivemos uma entrada muito pobre. E a partir daí não conseguimos controlar o jogo", começou por analisar o holandês. "Nos primeiros 10 minutos não estávamos no caminho certo para ganhar; depois as coisas mudaram, mas eles já venciam por 1-0."Questionado sobre se a equipa sentiu a falta de Bas Dost, Keizer considerou que o holandês "é um bom ponta-de-lança". "Sentimos naturalmente a sua falta, mas os 11 que jogaram e os 18 que tínhamos aqui tinham de ganhar o jogo e não conseguimos."O técnico não considera terem faltado soluções ofensivas - "no fim tínhamos 4 avançados no campo", disse - e explicou por que não convocou Luiz Phelyppe. "Vem de uma segunda Liga, está a ajustar-se ao Sporting. Não é de uma semana para outra que se passa de uma 2.ª Liga para o Sporting. O Fredy Montero é um bom avançado e trouxemo-lo."Sobre o clássico da próxima semana foi parco em palavras: "Não falámos do FC Porto esta semana, só do Tondela."