Marcel Keizer: «Vamos perder alguns jogadores no verão»

Marcel Keizer, treinador do Sporting, admitiu na RTP3 que o Sporting vai perder "alguns" jogadores neste mercado de verão, mas deixou a garantia de que os leões terão uma grande equipa para 2019/20."Não tenho de fazer nada. O Bruno toma conta de si. Está a fazer uma época excelente e claro que quer jogar bem no último jogo da época, como todos.""O futebol é mesmo assim, começámos em novembro, sem pré-época. Os jogadores estiveram muito bem. Claro que por vezes perdemos um jogo e temos de ser fortes e recuperar, e os jogadores fizeram-no. Ganhámos um troféu, depois sofremos um pouco mas recuperámos. Espero terminar a época com outro troféu.""É uma pergunta a fazer aos adeptos. Se sinto que estão comigo? Sim. Acho que a emoção é muito boa no desporto. É normal. Gosto que o estádio seja barulhento, é positivo. Às vezes também pode ser negativo, mas faz parte do trabalho.""Claro que nós sabemos um pouco mais. Estamos à procura dos jogadores certos para o Sporting, confio no presidente e Hugo Viana. Acho que vamos ter uma grande equipa quando começar a época.""Tudo depende do verão. No último verão saíram alguns jogadores, toda a gente sabe. Este verão também vamos perder alguns jogadores. Quem? Não sabemos. Se perdermos jogadores, recebemos dinheiro. O ano passado não recebemos. É uma grande diferença. Estou otimista, todos estão a trabalhar muito.""Podia dizer muitos, mas não vou dizer. Só quando houver certezas é que posso falar.""É difícil falar em português, mas estou a aprender. ‘Com o Sporting até ao fim’. Acho que os adeptos sabem o que significa. Tenho de trabalhar no vocabulário, é uma língua difícil."