Marcel Keizer volta a contar com Joelson Fernandes e Nuno Mendes

Os jogadores do Sporting voltaram esta segunda-feira aos treinos, depois de no domingo terem gozado o dia de folga. Marcel Keizer contou mais uma vez com os jovens Joelson Fernandes (16 anos) e Nuno Mendes (17 anos), refere o clube na nota divulgada do seu site oficial.





Ainda entregues ao departamento médico estão Rodrigo Battaglia e Valentin Rosier.