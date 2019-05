Marcel Keizer: «Wendel está disponível e será castigado»

Marcel Keizer garantiu esta quinta-feira, em declarações à RTP, que Wendel será opção para a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto. Mas o treinador holandês também não escondeu que o clube não vai deixar passar impunemente"Está disponível e será castigado", frisou o técnico. "Tem de saber que tem de ser um exemplo como jogador do Sporting."Wendel foi detido na última quarta-feira pela GNR, em Alcochete, depois de ter sido apanhado a conduzir sem carta.O técnico comentou ainda o facto de o presidente Frederico Varandas ter pedido um árbitro "com coragem" para a final da Taça de Portugal. "Todos têm de ter coragem porque é um trabalho difícil. As equipas da final são boas e os árbitros terão de ser bons. Acredito que a federação vai tratar disso."