Marcelo Rebelo de Sousa apela à sensatez em festejos de "toda a natureza"

O Presidente da República apelou à "sensatez" da população nos festejos de "toda a natureza", incluído os desportivos, caso o Sporting se sagre hoje campeão nacional de futebol.

"Não posso pronunciar-me sobre o desfecho dos desafios de futebol, o que posso dizer em geral é que tem sido possível viver estas semanas, este ultimo mês um clima de desconfinamento com as pessoas obviamente satisfeitas com isso, podendo celebrar mesmo a nível de festas familiares. Têm-no feito com alegria, com intensidade, mas com sensatez. É isso que se aplica a todos os festejos de toda a natureza, sejam os desportivos, políticos, comunitários, sejam religiosos", disse Marcelo Rebelo de Sousa em Melgaço, Viana do Castelo.

O chefe de Estado disse que as pessoas devem festejar "tendo presente" que o país "está perto do fim, tudo indica", da pandemia de covid-19.

"Queremos que acabe bem o processo pandémico", reforçou em questionado pelos jornalistas à margem de uma visita ao lar da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, onde antes tinha visitado a a produtora de vinhos Quintas de Soalheiro.

Marcelo Rebelo de Sousa terminou a deslocação ao concelho mais a norte do país com uma visita ao Museu do Cinema, inaugurado em 2005, para acolher o espólio que o francês Jean Loup Passek, escritor e crítico de cinema, doou ao município.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou hoje para "o risco acrescido" para a saúde pública dos festejos dos adeptos do Sporting, numa altura em que já estão concentradas milhares de pessoas junto ao estádio e sem respeitarem o distanciamento.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a DGS refere que participou num conjunto de reuniões promovidas pela Câmara Municipal de Lisboa e pelo Ministério da Administração Interna sobre a provável aglomeração de adeptos do Sporting Clube de Portugal em várias zonas urbanas do país e em particular na cidade de Lisboa, na sequência da eventual conquista do título nacional de futebol.

"Neste sentido, tendo em conta o risco acrescido para a saúde pública que estas eventuais celebrações podem representar, a DGS emitiu um conjunto de recomendações para as autoridades locais e forças policiais", precisa a autoridade de saúde.

A DGS recomenda que sejam estabelecidas "todas as medidas de segurança necessárias à diminuição do risco inerente à provável presença de adeptos e simpatizantes em aglomerados, bem como seja incentivada a sensibilização da população para o risco que essa situação pode representar no contexto atual".

A Direção-Geral da Saúde sublinha ainda que deve ser assegurada a articulação com as forças de segurança territorialmente competentes para o cumprimento das regras sanitárias atualmente em vigor, bem como encetar todos os esforços para evitar e dissuadir a existência de aglomerados, de forma não controlada".

Milhares de adeptos do Sporting estão concentrados nas imediações do Estádio José Alvalade, em Lisboa, sem respeitar o distanciamento social, a poucas horas do início do encontro com o Boavista, que pode ditar o 19.º título de futebol.

O distanciamento social obrigatório para combater a pandemia de covid-19 não tem sido respeitado, assim como a utilização de máscara.

Em conferência de imprensa realizada esta tarde, a PSP apelou aos adeptos para cumprirem as regras, nomeadamente distanciamento social e uso da máscara, recordando que o consumo de álcool é proibido na rua porque a pandemia de covid-19 não acabou.