"Não podem haver dois 'Portugais', um que vive num estado de direito democrático e outro que vive à margem do estado de direito democrático. Nem no desporto nem noutra área qualquer. Há uma Constituição, há leis, há um clima de serenidade que é preciso criar. Tenho dito em outras áreas e agora perante a gravidade do que aconteceu. Temos de ter noção que é importante para o futebol e para sociedade portuguesa que se perceba que o clima criado ao longo dos tempos, que já foi até debatido no parlamento, não pode continuar, sob pena de uma escalada que vai destruir o desporto português e que vai desprestigiá-lo lá fora e cá dentro."



"O Presidente da República não se pode substituir ao que as instituições competentes farão no seu âmbito de atividade. Não podemos fazer de conta, temos de parar para refletir, para as instituições que atuarem. Este é momento de travar a escalada. Se não for agora, quando tiver se ser travada será por meios mais drásticos e penosos."

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já se manifestou relativamente ao sucedido na última terça-feira, em Alcochete. A equipa leonina foi vítima de um ataque por parte de meia centena de encapuzados Marcelo diz que ficou "vexado" com o que viu."Neste momento tenho o sentimento de alguém que se sente vexado pela imagem que se propaga em Portugal e no Mundo. Vexado porque Portugal é uma potência no desporto e no futebol profissional; vexado pela gravidade do que aconteceu. As reações que tive de fora foram nesse sentido. São acontecimentos graves, que não podemos banalizar."