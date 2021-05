Marcelo Rebelo de Sousa e os festejos do Sporting: «Há leveza na ponderação das alternativas ao Marquês»

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que houve claros excessos na festa do título do Sporting, frisando, porém, que seria sempre muito difícil controlar as manifestações de alegria na totalidade. Mas alertou que é preciso retirar ilações sobre o que acontece.





"Via as imagens de Fátima e a disciplina. Aquilo tem sido o comportamento em espectáculos, que ontem foi ultrapassado. Falava com vários protagonistas e todos me diziam que por muita prevenção que tivesse havido os diques iam romper naquele tipo de fenómeno. Mas faltam meses e não podemos recuar para indicadores muito negativos. É uma lição porque temos ainda jogos de futebol, a final da Taça, a Champions e outro tipo de celebrações", começou por dizer o Presidente da República numa entrevista à RTP3."Era o jogo decisivo? Não era? Houve a preocupação de evitar o aglomerado de 100 mil pessoas no Marquês e essa preocupação era comum a todos. Talvez por isso minimizou-se problemas de organização que levaram a concentração muito grande junto ao estádio e por um lado o atraso da equipa fez com que o fenómeno fosse subindo. Depois as pessoas. São 20 anos de espera, mas que diabo... eu percebo isso mas houve um efeito que não pode ser replicado num futuro próximo", acrescentou Marcelo.

Com o tom das críticas Eduardo Cabrita a subirem, o chefe de Estado disse desconhecer se o Ministério da Adminstração Interna teve alguma intervenção ou não: "Para ir aos factos, há uma leveza na ponderação das soluções alternativas ao Marquês, uma leveza excessiva na ideia de criar condições para um aglomerado junto ao estádio e depois problemas de previsão de funcionamento."