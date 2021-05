Marcelo Rebelo de Sousa sobre festa do Sporting: «Quem deve prevenir não conseguiu prevenir»

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, disse esta quarta-feira esperar que os festejos dos adeptos sportinguistas, que decorreram sem distância de segurança e com muita gente sem máscaras, não tenham "custos para os lisboetas" e que não se traduzam em "resultados menos positivos".





"Só saberemos daqui a 15 dias ou três semanas", referiu relativamente ao potencial aumento de casos de Covid-19."Quem deve prevenir não conseguiu prevenir. Ali quem devia prevenir são as entidades responsáveis mas também todos os cidadãos", apontou o Chefe de Estado.Marcelo termina as declarações com um aviso à população: "Vamos pensar que aquilo que aconteceu ontem não deve ser padrão para as próximas semanas e meses. Foi uma noite que correu bem em termos de alegria e que não correu tão bem em termos de saúde pública".