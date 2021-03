Marcha do Sporting toca esta quarta-feira em Alvalade... às 19h06

É a primeira homenagem oficial do clube a Maria José Valério, a intérprete da Macha do Sporting, desaparecida esta quarta-feira, devido ao Covid-19. A música será reproduzida, a partir das 19 horas e seis minutos (19.06), no sistema sonoro do Estádio José Alvalade, eternizando desta forma aquele que é o ritual que marca a entrada em campo da equipa de futebol, em cada jornada, em cada eliminatória, em cada partida disputada no recinto leonino.





As bandeiras do clube foram já colocadas a meia haste, como forma de homenagear a senhora da madeixa verde e o clube solicitou que fosse respeitado um minuto de silêncio nos encontros disputados esta quarta-feira, pela equipa de futebol feminino e pela equipa B. O mesmo pedido foi já enviado à Liga de Clubes, uma vez que estão em preparação diversas homenagens a Maria José Valério, no encontro de sexta-feira, com o Santa Clara.