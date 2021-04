Marco especial para Palhinha

A partida de hoje será marcante para Palhinha, dado que o médio prepara-se para assinalar o 50º jogo pelo Sporting. Um número redondo que foi tudo menos fácil de alcançar.





Apesar de ser formado em Alcochete, de ter ascendido à equipa principal em 2016/17 (11 jogos) e ter sido também opção em 2017/18 (7 jogos e dois golos), só esta época (31 jogos e dois golos) é que o português ganhou maior preponderância, quer aos olhos de Rúben Amorim como... dos rivais, Benfica e FC Porto, que vão até às últimas consequências para impedir a utilização do leão num dos jogos que restam até final da época, no âmbito da despenalização do amarelo no Bessa.

Refira-se ainda que, curiosamente, Palhinha até tem mais jogos pelo... Sp. Braga (76 e seis golos), ao ter estado cedido no Minho entre 2018 e 2020.