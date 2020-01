Marco Silva e Paulo Bento presentes em Alvalade

Marco Silva, agora no desemprego depois da saída do Everton de Inglaterra, e Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, marcaram presença no clássico realizado no Estádio José Alvalade, aproveitando para recordar as suas passagens pelo Sporting.

Recorde-se que Marco Silva orientou os leões na temporada 2014/15, tendo conduzido os verde e brancos à conquista da Taça de Portugal. Já Paulo Bento esteve à frente do comando técnico do Sporting de 2005 a 2009 e deixou quatro troféus no museu dos leões. O técnico, de 50 anos, venceu duas taças e duas supertaças. De lembrar que Bento também foi jogador do Sporting, de 2000 a 2004, tendo assim festejado os dois últimos títulos nacionais conquistados pelos leões. Ontem, em Alvalade, viram o Sporting a perder o clássico com o FC Porto e a perder terreno na tabela classificativa.