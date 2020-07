Acuña azarado: amarelo tira-o do Dragão e ainda saiu lesionado

Marcos Acuña vai falhar o clássico frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, da 32.ª jornada da Liga NOS, agendado para a próxima quarta-feira às 21h30, depois de ter visto o 9.º cartão amarelo na partida de hoje do Sporting frente ao Santa Clara.





O lateral-esquerdo argentino acabou ainda por ter de ser substituído devido a lesão, à passagem do minuto 83, tendo entrado Cristián Borja, que poderá ser a novidade no onze no encontro frente aos azuis e brancos.