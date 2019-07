Marcos Acuña visitou o Racing e os adeptos argentinos pediram para... "sequestrá-lo"

Marcos Acuña esteve esta terça-feira de visita às instalações do Racing Club, o emblema de onde se transferiu para o Sporting em 2017. A imagem foi partilhada pelo próprio clube argentino no Instagram. "A visita de um campeão. A visita de um amigo", pode ler-se na publicação, que gerou muitos comentários dos adeptos locais, nomeadamente pedidos para que Acuña volte ao clube. "Fechem as portas" ou "sequestrem-no" foram algumas das tiradas dos hinchas, desejosos de voltar a contar com o futebolista.Acuña encontra-se a gozar os últimos dias de férias na sequência da participação na Copa América, antes de voltar ao trabalho nos leões, o que deverá acontecer no final desta semana. O argentino, refira-se, ainda poderá sair caso chegue à SAD uma proposta no valor de 20 milhões de euros. Acuña recebeu esta promessa, em fevereiro, quando Frederico Varandas recusou uma oferta de 15 milhões de euros do Zenit.