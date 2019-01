Marcos Senna dá favoritismo ao Sporting na eliminatória europeia com o Villarreal

Marcos Senna foi um dos antigos jogadores espanhóis a integrar a equipa de La Liga Legends que esteve em Braga a propósito do pontapé de saída da final four da Allianz Cup, na fan zone montada no centro de Braga. Em conversa com, o antigo jogador debruçou-se sobre o confronto do 'seu' Villarreal com o Sporting, para os 16 avos-de-final da Liga Europa."Não descartamos o apuramento, claro, mas estamos conscientes de que a prioridade é a Liga espanhola, é o nosso prato de comer. Na Liga Europa vamos atuar com toda a seriedade, até porque passando a eliminatória os jogadores poderão adquirir mais confiança. Temos que expulsar a falta de confiança da nossa equipa", começou por dizer Senna, atual diretor de relações institucionais do Villarreal, ele que jogou cerca de uma década no submarino amarelo."Não tenho acompanhado o Sporting, mas pela sua tradição e por ser um dos grandes de Portugal, para nós será um privilégio. Vamos preparar-nos a fundo para tentar passar a eliminatória. Mas será complicado, sobretudo por ser uma equipa com tradição como o Sporting. O Sporting tem mais tradição, mais adeptos, luta pelo título do seu país. Nós não temos tanta tradição... Crescemos muito, mas vivemos um momento muito pior que o Sporting. Por isso o Sporting é o favorito, por tudo o que vive neste momento", disse Marcos Senna.Em relação às dificuldades do Villarreal no campeonato, Senna foi claro: "A equipa entrou numa má dinâmica e para sair é complicado. Tem boa equipa, bons jogadores... Mas entrou numa dinâmica de empates, empatámos oito jogos! Precisamos começar a vencer jogos, vai começar a segunda volta e nós estamos em zona de despromoção. Faltou-nos um pouco de sorte também... Esperemos que na segunda volta isto não volte a acontecer, se não isto pode complicar-se. O primeiro passo será vencer um jogo e partir para uma boa série."