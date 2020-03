Maria José Valério foi vaiada em Alvalade

Maria José Valério, a intérprete da ‘Marcha do Sporting’ que se faz ouvir no Estádio José Alvalade antes do início de todos os jogos, acabou por ser vaiada devido a esta guerra interna que prossegue entre os adeptos leoninos. A cantora, que esteve internada no final do ano passado na sequência de uma queda, regressou ao estádio, e foi convidada a falar no âmbito das celebrações do Dia da Mulher.





Maria José Valério agradeceu o convite que recebeu de Frederico Varandas, e foi prontamente assobiada. Apesar da contestação, a adepta vincou o seu apoio, e quando abandonou o relvado foi assistir ao encontro na tribuna, ao lado do presidente dos leões. Convém assinalar que os jogadores também não se livraram das críticas de uma franja de adeptos. A Juve Leo conseguiu introduzir uma tarja onde era possível ler a mensagem "Vocês envergonham a nossa história".