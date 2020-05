Mário Jardel: «Quero pedir desculpa aos sportinguistas pelo que fiz comigo mesmo»

Mário Jardel foi o artilheiro-mor do último Sporting campeão, em 2001/02. O antigo avançado marcou 42 golos só no campeonato, levou a Bota de Ouro Europeia e conquistou o estatuto de ícone em Alvalade. Porém, a má vida fora de campo acabou por prejudicar o seu rendimento, que caiu de forma brutal logo na época seguinte.





"Quero pedir desculpa aos sportinguistas pelo que fiz comigo mesmo. Quero dizer do fundo do coração que hoje sou outra pessoa", lamentou 'Super Mário' no podcast 'Sporting160', mostrando-se disponível para os leões: "Se puder ajudar o Sporting fora de campo, treinando os avançados... Fiz o curso de treinador, mas não me vejo como tal. Vejo sim como caça-talentos ou treinador de avançados."Convidado a revelar quem foi, para si, o melhor avançado que o Sporting teve desde que saiu, Jardel atira logo: "Bas Dost, sem dúvida. Fez umas ótimas épocas aí. Posicionava-se bem, oportunista, não era de driblar. Lembrou-me o Mário Jardel."