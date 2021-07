Marsà também é reforço: «Sucesso de Porro deu-me ainda mais vontade de vir para o Sporting»

O Sporting oficializou a contratação de José Marsà, horas depois de Rúben Vinagre também ter sido confirmado como reforço dos leões. Como Record adiantara em tempo oportuno, o central espanhol de 19 anos, ex-Barcelona, assinou contrato até 2024 e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.





"Estou muito agradecido pela confiança. Não foi fácil deixar a minha família, a minha casa e a minha cidade, mas estou convencido de que tudo vai correr bem. Os primeiros dias foram um pouco agitados devido às viagens e porque estive a instalar-me, mas os meus novos colegas receberam-me muito bem. Estou muito contente e ansioso por começar", frisou, em declarações aos meios de comunicação do clube, ciente da qualidade dos leões: "Estive 13 anos no Barcelona, mas falaram-me muito bem da formação do Sporting. Foi também por isso que escolhi vir para cá".O defesa irá atuar pela equipa B, às ordens de Filiep Celikkaya, todavia poderá ser observado por Rúben Amorim nos treinos do plantel principal. Tanto que Marsà está a par do sucesso do compatriota Porro. "O sucesso que ele teve aqui levou-o a ser convocado para a selecção espanhola. Isso deu-me ainda mais vontade de vir pois sei que também posso chegar à selecção principal", vincou o espanhol, que se define como um jogador "com personalidade, que gosta de sair a jogar e rápido"."Assim que soube do interesse do Sporting, comecei a seguir os jogos do Clube. Não só do futebol, mas também do futsal, por exemplo. Sei que foram campeões europeus", reforçou, rematando de olho no futuro: "Quero demonstrar o que valho dentro de campo e retribuir toda confiança depositada em mim".