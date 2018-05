Jaime Marta Soares anunciou AG de destituição sob um coro de protestos

O presidente demissionário da Mesa da AG é muito crítico com a atuação de Bruno de Carvalho na reunião de ontem."Disse que queríamos nomear uma comissão e é mentira. Aliás, Bruno de Carvalho é um mentiroso compulsivo. Esteve duas horas e meia a falar e nós todos juntos estivemos uma hora", disse Jaime Marta Soares, a Record. "Nós demos-lhe todas as possibilidades, dissemos que a situação não pode continuar assim, que devíamos consensualizar um entendimento para ultrapassar as dificuldades, porque o que está a acontecer é muito perigoso e uma assembleia geral será difícil. Foram-lhe dadas todas as hipóteses mas ele a tudo dizia que não. A postura dele era de acusações, de insinuações, de chantagear. Dramatizava todas as questões. Os outros é que são culpados, nós é que estamos a inventar, a arranjar álibis. Diz que é um linchamento, que são estratégias políticas", lamenta o líder da MAG, garantindo que "até ser destituído", se for, Bruno de Carvalho "tem todas as suas competências". "Fica com as mesmas condições que tinha para governar."Marta Soares não esconde a tristeza por este desfecho. "Estou muito desiludido e triste. É um dia complicado para a nação sportinguista.