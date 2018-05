Continuar a ler

"Há reunião, é às 19 horas, está convocada", limitou-se a dizer o comendador ao nosso jornal, sem revelar o local da reunião, mas garantindo que, além da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar, também o Conselho Diretivo deverá comparecer. "O Conselho Diretivo está avisado. Acho que sim, que vai aparecer. Não há notícia em contrário."Fonte do Sporting garantiu entretanto aque Bruno de Carvalho "não foi convocado por nenhum meio" para a referida reunião, da qual só teria conhecimento por aquilo que tem sido difundido pelos órgãos de comunicação social.Confrontado entretanto com esta informação, Jaime Marta Soares reitera que o encontro vai mesmo acontecer e que Bruno de Carvalho foi notificado do mesmo por via oficial, no caso, por correio eletrónico."Bruno de Carvalho foi convocado na mesma hora e no mesmo momento que o presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar (Nuno Silvério Marques), um e-mail que lhe enviado, para o mail dele. Já hoje (esta segunda-feira) foi acertado com o vice-presidente, Carlos Vieira, que me garantiu que efetivamente estariam na reunião", acrescentou Marta Soares.