Recorde-se que já hoje, Marta Soares esclareceu que marcará eleições de imediato para todos os órgãos sociais , e não haverá comissão de gestão, se o presidente Bruno de Carvalho se demitir.

Jaime Marta Soares não teve direito a bilhete para a Tribuna de Honra do Estádio do Jamor, palco da final da Taça de Portugal, este domingo (17H15), entre Sporting e Aves. O presidente da Mesa da AG leonina estará assim no encontro como representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, órgão que dirige.Institucionalmente, o Sporting não estará representado por qualquer elemento, uma vez que os convites dirigidos ao Conselho Diretivo não foram distribuídos.