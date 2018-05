O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, afirmou esta quinta-feira à SIC que vai entregar, com carácter de urgência, ao Conselho Fiscal uma proposta para instaurar um processo disciplinar a Bruno de Carvalho.Este processo disciplinar abriria a porta para o afastamento de Bruno de Carvalho por justa causa, uma vez que apenas o Conselho Fiscal pode apresentar uma proposta de destituição do presidente do clube, avança a SIC.