Martim Marques assina contrato profissional com o Sporting

O jovem lateral esquerdo Martim Marques, de 16 anos, assinou esta terça-feira contrato profissional com o Sporting, anunciou o emblema leonino no seu site oficial. No clube de Alvalade desde 2011/12, canhoto mostrou-se feliz pelo passo dado e assumiu o objetivo de chegar a equipa principal.





"Estou muito feliz. São 10 anos de Sporting e espero que sejam muitos mais porque estou muito contente com as condições que tenho aqui. Vou continuar a trabalhar no máximo para chegar à equipa principal e ganhar títulos com a camisola do Sporting CP", garantiu em declarações ao site oficial do clube.