Bruno Mascarenhas começou por comparecer ontem na reunião do conselho diretivo, mas saiu a meio e já não regressou. O vogal está em período de reflexão e ainda não decidiu se tomará o mesmo caminho de António Rebelo, Luís Loureiro, Rita Matos e Jorge Sanches, ou seja, a demissão. Se Mascarenhas sair, e tendo em conta que Vicente Moura já havia resignado antes, o quórum no conselho diretivo fica preso por... um elemento. Os estatutos determinam que o órgão cai se houver "cessação de mandato da maioria dos seus membros eleitos."Ora, como foram 13 os eleitos e já se demitiram cinco, seis com Mascarenhas, bastará mais uma ou duas demissões para a queda (forçada) de BdC.