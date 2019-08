Material de apoio proibido de entrar

As autoridades impediram as claques organizadas do Sporting de aceder ao recinto acompanhados de tarjas, tambores e demais material de apoio à equipa de Alvalade. Os elementos das claques ainda tentaram convencer os agentes de que não teriam sido informados de tal impedimento, mas de nada valeu, uma vez que, como foi explicado, o Instituto Português do Desporto e Juventude da Madeira proíbe expressamente a utilização destes objetos nos recintos do arquipélago. Também a claque do Marítimo está impedido de o fazer.