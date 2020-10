Mateus Fernandes assina contrato profissional com o Sporting

Com 16 anos, Mateus Fernandes assinou contrato profissional com a SAD do Sporting. O passo na carreira do jovem médio foi oficializado esta segunda-feira pelos leões.





"É um sentimento muito bom. Estou grato à estrutura do Sporting por ter depositado tanta confiança em mim. É mais um passo, mas quero alcançar mais coisas e maiores. Ver que o clube acredita em mim traz-me muita felicidade", afirmou o jovem que tem no currículo o título de campeão nacional de iniciados e está a realizar a quinta temporada de leão ao peito.Mateus acrescentou ainda que se tratou da concretização de uma forte ambição: "Já tinha em mente assinar contrato profissional desde que cheguei nos sub-14, via os mais velhos assinarem e dizia que era aquilo que eu queria. Este dia vai ficar marcado para sempre na minha vida."