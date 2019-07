Matheus e Gelson Dala 'cortados'

Matheus Pereira e Gelson Dala não foram apresentados ontem em Alvalade, confirmando que não serão opção de Marcel Keizer esta época. O destino dos dois passará pela saída por empréstimo. Matheus Pereira tem os ingleses do WBA e os alemães do Schalke 04 interessados e a SAD leonina já definiu as condições: um empréstimo no qual pode ser incluída uma cláusula de opção de compra obrigatória a rondar os 10 M€.





O médio Daniel Bragança foi uma das caras novas apresentadas mas o destino passa mesmo pelo empréstimo ao Estoril, conforme Record noticiou em primeira mão.