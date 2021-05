Matheus Nunes dedica título à mãe e recorda trajeto: «Fui rejeitado muitas vezes»

Com 22 anos, Matheus Nunes sagrou-se campeão nacional pelo Sporting e não esquece os obstáculos que enfrentou e ultrapassou antes de alcançar o sucesso, depois de chegar a Portugal com 14 anos e ter jogado no Ericeirense e no Estoril até chegar ao Sporting.





"Para chegar ao Sporting, para ter uma carreira como jogador, tive de passar por momentos complicados, fui rejeitado muitas vezes em testes, não passei em várias captações. Aos 20 anos, achava que estava praticamente tudo perdido, já dizia à minha mãe que não dava mais. Então, vendo assim, posso considerar que [na festa] foi um grito de mandar cá para fora a sensação de orgulho, por tudo aquilo que passei, aquilo que eu e a minha mãe passámos", afirma o médio luso-brasileiro, em entrevista ao 'UOL Esporte', sublinhando e agradecendo o papel que a mãe teve para que nunca desistisse do sonho de chegar a profissional."Tudo o que já conquistei, tudo aquilo que ainda vou conquistar na carreira, vai ser sempre dedicado à minha mãe. Nunca tive pai, mas não importam agora aqui os motivos. Tenho um padrasto agora, mas, até aos dez anos, só tinha a minha mãe. A minha mãe sempre assumiu o papel de mãe e também de pai, criou sozinha os três filhos. Agora, somos cinco filhos, mas antes, com três, ela teve de fazer tudo sozinha. Ela está comigo no dia-a-dia, nos meus pensamentos, faço tudo por ela. Levo-a sempre comigo e não esqueço tudo o que fez e continua a fazer por nós, todas as dificuldades que enfrentou na vida", diz Matheus Nunes.