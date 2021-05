Matheus Nunes e as brincadeiras de Amorim: «Dizia que eu tinha de pagar a contratação dele»

Matheus Nunes foi uma das figuras do título nacional conquistado pelo Sporting. Não sendo um dos mais utilizados por Rúben Amorim, os três golos marcados na Liga NOS foram determinantes. Um deles ajudou a derrotar o Sp. Braga, em Alvalade; os outros dois decidiram os duelos com Benfica e Sp. Braga - os leões venceram ambos por 1-0.





Em entrevista ao 'UOL Esporte', o brasileiro foi confrontado com as declarações de Frederico Varandas após a chegada de Rúben Amorim a Alvalade, quando o presidente do Sporting referiu que Matheus Nunes iria pagar a contratação do treinador . E o médio garante que em momento algum se sentiu pressionado por essas expectativas criadas."Não teve qualquer impacto. Quando ele disse isso, conversei com a minha mãe e ela disse-me: "Menino, isso é bom para o teu futebol". O presidente, ao dizer aquilo, poderia até ter colocado pressão, mas para mim não fez diferença. Só queria jogar, só queria ajudar o Sporting. Sempre pensei no futebol e deixei o resto de lado. E, para dizer verdade, não acompanho muito as notícias, os programas de televisão, essas coisas. O que se disse em cima dessa frase não teve qualquer influência em mim. Acho que toda a gente no clube tentou levar isso com naturalidade, até porque o objetivo não era pôr-me pressão. Até o míster Rúben Amorim, durante os treinos, brincava com isso. Dizia para eu dar mais em campo, que precisava de trabalhar mais, porque tinha que pagar a contratação dele [risos]. Não houve qualquer pressão extra", assegura Matheus Nunes.O jogador de 22 anos deixa também elogios a Rúben Amorim. "Acho que o míster tem totais condições de ser um grande treinador. Mas é uma opinião minha, e sabemos que no futebol vale o que vale. Ele tem talento, uma forma muito inteligente de trabalhar. Tem tudo para ser um grande treinador no futuro", aponta Matheus Nunes.