Matheus Nunes: «É uma felicidade muito grande»

Matheus Nunes voltou a ser o herói do jogo. Após ter garantido a vitória no dérbi com o Benfica, o médio garantiu este domingo os três pontos em Braga e não escondeu a alegria. "É uma felicidade muito grande poder ajudar a equipa. Agora é continuar o nosso caminho", afirmou o jovem à Sport TV, onde revelou o que lhe foi pedido pelo técnico: "Entrei para ajudar a equipa. Sabíamos que era difícil pois estávamos como menos um e era preciso ajudar a defender. Foi o que tentei fazer".





O jogador ainda foi confrontado com a apetência para marcar nos grandes jogos, mas optou por desvalorizar. "Foi um jogo como os outros, o Sp. Braga é uma boa equipa assim como todas as outras que defrontámos", acrescentou o luso-brasileiro que ainda não considera o título ganho: "Não está! Vamos continuar jogo a jogo. Agora vamos pensar no Nacional para tentar somar os três pontos".