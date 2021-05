Matheus Nunes entre seleções de Brasil e Portugal

Nascido no Brasil mas em Portugal desde os 13 anos, Matheus Nunes, hoje com 22, admite balançar entre as duas nações, isto se alguma vez tiver a oportunidade de representar as respetivas seleções.

"Gostaria de jogar nas duas", disse, sorridente, em entrevista ao UOL, replicando a ideia à Sport TV, mais tarde: "Qualquer uma que me chame, ficarei muito contente. Seria um sonho realizado, porque falo sobre jogar na seleção desde que me conheço; é algo que sempre conversei com os meus irmãos. Vou continuar a trabalhar forte, pois sei que um dia essa oportunidade vai surgir."