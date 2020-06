Matheus Nunes muito feliz pela estreia na equipa principal do Sporting: «Sonho cumprido»

O médio brasileiro Matheus Nunes, que na quinta-feira se estreou na Liga NOS pelo Sporting, no empate por 2-2 no estádio do Vitória de Guimarães, manifestou-se esta sexta-feira "muito feliz" por concretizar um "sonho".

O futebolista, de 21 anos, chegou aos leões na temporada de 2018/19, proveniente do Estoril Praia, para integrar a equipa de sub-23, mas o treinador Rúben Amorim promoveu a sua estreia no regresso do campeonato e logo como titular, somando 66 minutos, antes de ser rendido por Idrissa Doumbia.

"O que dizer deste momento?! Muito feliz pela estreia. Sonho cumprido. Sonho que eu tenho desde que me lembro como pessoa, que sempre trabalhei para realizar. Hoje, estar aqui, é uma honra, mas sei que isso é só o começo. Obrigado a Deus por tudo e, claro, à minha família, por estarem comigo desde o primeiro dia, por tudo o que já passámos juntos", escreveu o médio, na conta pessoal do Instagram, como legenda de duas fotografias suas do encontro.

Ainda assim, o resultado na partida da 25.ª jornada acabou por amargurar a primeira aparição com as cores leoninas: "Estou triste por não ganhar, como a equipa merecia. Darei o meu máximo sempre para vos dar alegrias, que é o que merecem. Obrigado pelo vosso apoio a partir de casa".