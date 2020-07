Matheus Nunes: «O 2-0 não se justifica»

Matheus Nunes revelou-se inconformado com a derrota (2-0) do Sporting em casa do FC Porto e considera que o resultado não traduz o que se passou em campo.





"Acho que o 2-0 não se justifica e não traduz o que se passou dentro de campo pois merecíamos um resultado melhor, mas temos de continuar a trabalhar", afirmou o médio, à Sport TV, onde ainda desvalorizou a escorregadela do Sp. Braga: "Só temos de pensar em nós e continuar a trabalhar para os resultados. Queremos melhorar todas as semanas".