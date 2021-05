Matheus Nunes: «Sonhei toda a minha vida com isto, desde quando vivia nas favelas e jogava descalço»

Depois de já na noite de ter terça-feira ter manifestado toda a alegria pela conquista do título, Matheus Nunes voltou a falar do momento extraordinário que vive nas redes sociais.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Matheus (@matheusnunes73)

"Nem sei como me expressar mas só sei que ontem foi o dia mais feliz da minha vida. Sonhei toda a minha vida com isto, desde quando vivia nas favelas, a jogar todos os dias, o dia inteiro, descalço. Ontem fui campeão no maior palco do futebol português. Sonhos realizam-se e Deus recompensa a persistência e o trabalho! Obrigado à minha família por estar sempre ao meu lado e aos meus amigos porque sem vocês não estava aqui! Obrigado Sportinguistas, nunca vi nada igual na minha vida, passei o caminho todo no autocarro arrepiado, vocês merecem muito este título. A festa ainda não acabou", escreveu o médio do Sporting.