Matheus Nunes: «Temos de ganhar sempre»

Matheus realizou um balançou positivo do estágio que o Sporting realizou no Algarve, e assegurou que Rúben Amorim está a incutir uma nova mentalidade à equipa. "Ao jogarmos no Sporting - que é a melhor equipa de Portugal - temos de ganhar sempre. É essa mentalidade que temos de ter e é a que o mister nos pede. Não adianta jogar bem, temos de ganhar os jogos todos e é isso que tentamos fazer", afirmou o médio, à Sporting TV, onde ainda avaliou o trabalho realizado na última semana: "A ilação que tiro é positiva, estamos a melhorar cada vez mais e a interiorizar as ideias do mister, e acho que com os treinos e com os jogos particulares que temos vamos melhorar ainda mais para estarmos preparados quando chegarem os primeiros jogos oficiais".





O brasileiro ainda assegurou que está a trabalhar para ser titular que a decisão "cabe ao mister", e abordou a integração dos reforços. "Com a passagem do tempo vamos conhecendo os colegas que chegaram e eles também nos começam a conhecer. Nós vamos melhorar o entrosamento nos jogos e nos treinos que temos pela frente de forma a obtermos os melhores resultados", concluiu.