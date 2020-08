Matheus Nunes: «Vou trabalhar para dar dores de cabeça a Rúben Amorim»

Matheus Nunes já fez 10 jogos na equipa principal do Sporting, todos os que se disputaram após a retoma do futebol, e garante continuar a trabalhar para ser aposta de Rúben Amorim.





"O que quero é melhorar a cada treino e dar o máximo para ajudar o clube a conseguir os objetivos. Quanto ao jogar ou não é o míster quem escolhe. Sei que temos um plantel muito forte, com jogadores de qualidade e muito competitivos, por isso cabe-lhe a ele escolher, mas eu vou trabalhar todos os dias para lhe dar dores de cabeça", afirmou o médio em entrevista ao 'Jornal Sporting'.Objetivos esses que o brasileiro aponta: "O primeiro é passar a eliminatória da Liga Europa. De resto, queremos ir jogo a jogo, ganhar todos os encontros e depois no final fazemos as contas, mas é óbvio que queremos o Sporting lá em cima".