Matheus Pereira a cinco jogos de garantir encaixe ao Sporting

O West Bromwich Albion nunca escondeu que tinha a vontade de manter Matheus Pereira nos seus quadros em definitivo, mas o que não se sabia é que o clube do Championship está obrigado por contrato a avançar para a contratação do brasileiro assim que este cumprir 30 jogos no Championship.





A informação foi esta quarta-feira adiantada pelo jornal 'Express & Star', que dá conta dessa cláusula no acordo entre Sporting e ingleses, a qual torna a opção de compra de 10 milhões de euros como algo obrigatório em face do número de duelos disputados. Ora, tendo o brasileiro já 25 partidas disputadas, o jornal inglês faz um exercício de previsão e aponta que Matheus Pereira irá obrigar o WBA a abrir os cordões à bolsa a meados de fevereiro, aquando da visita ao reduto do Reading. Isto caso o jogador não falhe nenhuma das partidas, claro está.Ainda assim, tendo em conta que o (ainda) jogador dos leões é uma das pedras fundamentais para Slaven Bilic, e que a equipa está na luta pelo subida, o mais certo é Matheus atuar em todas as partidas e 'obrigar' mesmo o clube inglês a pagar ao Sporting os tais 10 milhões de euros.