Matheus Pereira deixa Sporting e assina por quatro épocas com o West Bromwich

Matheus Pereira já não é jogador do Sporting. O West Bromwich anunciou nas redes sociais ter chegado a acordo com os leões, não revelando, no entanto, os valores envolvidos no negócio.





"Estamos radiantes por podermos confirmar a permanência de Matheus Pereira", pode ler-se no site do clube inglês, que adianta ainda ter assinado com o jogador um contrato válido por quatro anos.O brasileiro, de 24 anos, fez a formação no Sporting, mas esteve na equipa principal dos leões apenas em 2016/17. Na época seguinte foi emprestado ao Chaves, depois ao Nuremberga e na temporada passada foi cedido ao Westbromwich Albion.No clube inglês o médio ofensivo esteve em destaque. Marcou 8 golos e fez 16 assistências, em 42 jogos.