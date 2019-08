Matheus Pereira já partiu rumo a Inglaterra

Matheus Pereira está a viajar para Inglaterra onde, amanhã, deverá ser apresentado como reforço do WBA. O jogador recebeu hoje o passaporte português que lhe permitirá obter a licença de trabalho para jogar no Championship.

Ao que tudo indica o avançado luso-brasileiro vai ser emprestado até ao final da época. Os britânicos, em maio, poderão exercer a opção de compra do passe por 9,5 milhões de euros.