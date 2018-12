Matheus Pereira: «Peseiro colocou-me contra os adeptos»

Matheus Pereira não equaciona regressar ao Sporting em janeiro, pelo menos para já. Em entrevista ao Notícias ao Minuto, o extremo dá a entender que pode deixar o Nuremberga no mercado de invenro, mas que neste momento os leões não são uma possibilidade."Eu gosto de pensar no presente e o presente é aqui, no Nuremberga. Podem acontecer algumas coisas, mas para já não penso nisso", afirmou o jogador brasileiro, de 22 anos. "Contactos? Não, não sei de nada... Estou bem focado neste clube e em triunfar aqui. Quando regressar, podem esperar um guerreiro, pronto para ser campeão e conquistar coisas grandes ", acrescentou Matheus, que soma apenas quatro jogos pelo clube alemão.Sobre a saída do Sporting, Matheus Pereira garante que José Peseiro nunca lhe deu qualquer explicação sobre o facto de não ser opção. "Em momento algum me deu um 'feeddback' ou me disse o que eu precisava. Nada! Simplesmente não me deu oportunidades e começou a deixar-me de fora dos jogos. Nunca me deu uma explicação, nem me disse onde melhorar ou o que poderia fazer para ser opção. Enfim...", lamentou o extremo, falando num momento "difícil" de ultrapassar."É bastante complicado quando se dá provas e se mostra que se é capaz de fazer as coisas bem e depois há treinadores que não acreditam. Mas eu continuo a trabalhar da mesma maneira, a fazer o meu melhor, e sempre que sou chamado dou tudo. Tento passar por cima disso com trabalho, dedicação e tranquilidade."O jogador sente que a publicação que fez nas redes sociais, a manifestar o desagrado pela falta de minutos, não contribuiu para a decisão do antigo técnico do Sporting."Eu acho que não saí prejudicado por esse 'post'. Penso que saí prejudicado por algumas palavras do José Peseiro, que me colocou contra os adeptos e contra as pessoas. Mas não acho que foi pelo 'post'. Foi, sim, por aquilo que ele começou a falar sobre mim e que não tem verdade nenhuma. Infelizmente foi uma situação que aconteceu, mas que faz parte do passado", vincou Matheus Pereira.