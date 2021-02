Matheus Reis fez a estreia pelo Sporting

Sem jogar desde o dia 24 de setembro, Matheus Reis voltou ontem a competir e fê-lo pela primeira vez com a camisola do Sporting, depois de ter trocado Vila do Conde por Alvalade no derradeiro dia do mercado de inverno. O brasileiro entrou aos 74 minutos para o lugar de Feddal, atuando como central mais à esquerda na linha de três de Rúben Amorim.

Tratou-se de uma estreia a dobrar para Matheus Reis, que foi lançado na primeira vez que foi chamado pelo técnico. Além do ex-Rio Ave, Neto e João Mário foram as outras novidades nos 20 eleitos relativamente ao último jogo.