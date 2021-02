Matheus Reis já fala como jogador do Sporting: «Deixarei a minha vida dentro de campo»

Matheus Reis vai ser leão até 2026. Até junho está em Alvalade cedido pelo Rio Ave, mas depois irá cumprir um contrato de cinco temporadas, uma situação que o deixou "muito feliz".





"Se há uma palavra que traduz tudo isto é felicidade. É um sonho realizado estar aqui. Eu já sabia da dimensão do clube, mas chegar aqui e conhecer toda a estrutura e os funcionários é incrível. Este clube merece o melhor, merecer as vitórias e merece alcançar tudo o que ambiciona. Toda a minha família no Brasil está muito feliz, em festa, aqui a minha mulher e meu filhinho já está com a camisola do Sporting. Estou muito ansioso por começar a treinar e a participar dos jogos", afirmou o reforço de inverno à Sporting TV.O Sporting joga num sistema de 3x4x3, um desenho tático que não é estranho ao brasileiro. "É um sistema ao qual estou super-adaptado, na época passada eu joguei nessa formação toda a temporada. Eu sou lateral bastante ofensivo, mas jogado nessa linha de três defesas como fiz na temporada passada, evolui muito na parte defensiva, e isso permiti-me fazer duas ou até mais posições. Quem não conhece fica a saber que gosto bastante de atacar, mas também gosto de defender. Eu tenho um bom passe e bastante técnica por isso acredito que posso ajudar nesse sistema pois já me adaptei a ele", acrescentou o jogador que ainda deixou uma garantia aos adeptos: "Deixarei a minha vida dentro de campo e lutarei com unhas e dentes pelos objetivos do clube e para ajudar a equipa. Sei que a equipa está muito bem e eu venho para somar. Temos jogadores ambiciosos, o treinador também o é, e eu sou mais um leão ambicioso para ajudar a conquistar os nossos objetivos".Em Alvalade, Matheus Reis terá de lutar por um lugar com Nuno Mendes, uma situação que parece não preocupar o lateral que se mostra preparado para ir à luta. "Pessoalmente estou num nível mental muito bom. Passei por muitas dificuldades para chegar aqui e por isso sinto-me pronto para alcançar os objetivos e para enfrentar as dificuldades que vou encontrar pelo caminho. Nós sabemos que num clube grande há concorrência e isso faz parte. Eu estou pronto para lutar pelo meu espaço", sublinha o sul-americano que foi formado no São Paulo:"Para mim é uma experiência nova participar no campeonato por uma equipa grande, mas já passei por outros clubes grandes e sei como é a pressão. Eu sei o que é jogar com essa responsabilidade nas costas, e venho totalmente motivado e preparado para esse desafio".Para terminar, o lateral ainda se confessou desejoso de voltar a jogar com Nuno Santos. "Eu estou muito feliz por voltar a jogar com o Nuno Santos. Nós tivemos grande êxito a jogar juntos. Quando o Sporting se interessou em mim perguntaram-lhe o que achava de mim e começámos a falar. O Nuno estava sempre a dizer 'vem para aqui pois tens uma estrutura muito boa e vais gostar muito'. Sempre estivemos em contacto, e como só me falou coisas boas do clube ajudou-me a escolher em vir para cá", garantiu.