Matheus Reis não escapa ao 'corredor dos calduços' em dia de aniversário

A equipa do Sporting deu esta manhã continuidade à preparação do jogo com o Portimonense, uma partida que se realiza sábado, em Alvalade, às 20h30. E foi uma sessão marcada pela boa disposição...





Um dos destaques foi para Matheus Reis, que hoje comemora o 26.º aniversário. O dia é de festa e o jogador brasileiro teve de se submeter ao 'corredor dos calduços'...O Sporting volta a treinar amanhã de manhã, em Alcochete.