Mathieu: «Conscientes que temos de ganhar»

Mathieu tem lugar garantido no eixo da defesa no jogo com o Benfica e, falando pelo grupo, não hesitou em garantir que em Alvalade só se pensa num único resultado.





"É uma partida sempre especial aqui, é um dérbi, e nós saímos de uma derrota difícil (FC Porto). Penso que os jogadores estão conscientes que temos de ganhar este jogo, primeiro para nós, para o clube e para os adeptos", garantiu o defesa, à Sporting TV, onde também comentou o facto de ter realizado o seu 100º jogo pelo Sporting no Estádio do Bonfim, no passado sábado."Para mim o mais importante é jogar o máximo possível, e chegar aos 100 jogos é um número especial para os jogadores. Muitos querem chegar a este número mas, para mim, o mais importante é jogar o máximo possível e ganhar também", referiu.