Mathieu, Doumbia e Bolasie continuam em tratamento

O Sporting voltou a treinar esta quarta-feira na Academia, em Alcochete, com Silas a chamar vários jovens à sessão de trabalho, de forma a colmatar as ausências devido aos compromissos das seleções.Desta forma, o treinador leonino chamou à sessão os jovens Diogo Martins, João Oliveira, João Silva, João Ricciulli, Gonçalo Costa, Tomás Silva, Bernardo Sousa e Tiago Tomás.Segundo informação publicada pelo Sporting, "Fernando realizou apenas trabalho específico no ginásio para aumento de massa muscular e treino no relvado, enquanto Rodrigo Battaglia e Jovane Cabral fizeram tratamento, ginásio e trabalho no relvado".Relativamente aos jogadores lesionados mais recentemente, Idrissa Doumbia (entorse) e Yannick Bolasie (lombalgia) continuam o plano de tratamento às respetivas lesões, enquanto Jérémy Mathieu (mialgia no gémeo direito) fez tratamento e gestão.O próximo treino do Sporting está agendado para quinta-feira, às 10h00, em Alcochete.