Mathieu recorda conquista da Taça de Portugal: «Não podíamos baixar a cabeça»

"Um momento muito especial". É desta forma ainda que Mathieu recorda a conquista da Taça de Portugal há precisamente um ano no Jamor, frente ao FC Porto.





"Como jogadores, estamos aqui para ganhar títulos. Ganhar contra o FC Porto foi difícil e acho que merecemos vencer esta taça", disse esta segunda-feira o francês à Sporting TV sublinhando o "momento difícil e complicado" de quando os dragões marcaram aos 120+1', empatando o encontro e obrigando a resolver o jogo nos penáltis (2-2, 5-4 penáltis): "Não podíamos baixar a cabeça e eu sempre quis ganhar aquela taça e tinha de lutar até ao último momento. Foi nos penáltis", sublinhou"Foram todos celebrar e fiquei um pouco no meio campo porque foi um momento muito especial e forte... Só depois fui festejar com os companheiros e família", recordou, lembrando também as lágrimas que não conseguiu segurar: "Foi um aliviar de pressão e saí a chorar. Mas aquela taça foi incrível para mim, um momento muito bom para todos e acho que todos se vão lembrar, jogadores e adeptos".Também Wendel recordou a vitória "doída" e "sacrificada" de 25 de maio de 2019. "Ficámos felizes e os adeptos também. Acreditámos em nós e deu tudo certo. Foi uma sensação de alívio, uma alegria. Precisávamos muito deste título, não desisitimos", sublinhou.