Mathieu e Piccini na promoção do Troféu Cinco Violinos

O Sporting apresenta-se oficialmente aos adeptos amanhã, no Troféu Cinco Violinos, que esta época contará com a presença do Valencia. Os dois clubes uniram-se na promoção do jogo e, ontem, divulgaram um curto diálogo entre Mathieu e Piccini, jogadores que partilharam o balneário em Alvalade em 2017/18.

Os defesas surgiram num vídeo com as respetivas taças conquistadas na época passada, e o lateral foi o primeiro a dar os "parabéns" ao francês, que não deixou de destacar o significado da vitória frente ao FC Porto. "Obrigado. Foi um ano muito bom para nós também, tal como foi para o Valencia, que esteve bem ao conquistar a Taça do Rei", respondeu o francês, que ainda confessou que foi na cidade espanhola "onde mais gostou de jogar". O internacional italiano lembrou os seus passeios "por Belém, Bairro Alto e Avenida da Liberdade", uma recordação que o levou a questionar o amigo sobre o domínio da língua portuguesa. "Ainda não aprendi", reconheceu o camisola 22 dos leões, que admitiu "saber duas ou três palavras" antes assinalar o reencontro.

40 mil bilhetes vendidos

O jogo está marcado para as 19h00 e, até ao momento, já foram vendidos cerca de 40 mil bilhetes. As portas abrem às 17h00.