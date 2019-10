Mathieu e Rosier em gestão de esforço

O Sporting regressou esta quarta-feira aos treinos, com Mathieu e Rosier a serem as grandes ausências da sessão, devido a gestão de esforço. No entanto, esta dupla de defesas deverá ir a jogo na quinta-feira diante do Lask Linz, na Liga Europa.





Numa sessão à qual Silas chamou os jovens Eduardo Quaresma e João Silva, Jovane Cabral, Battaglia e Fernando continuam de fora, a debelar os respetivos problemas fisicos.Recorde-se que esta tarde há conferência de imprensa em Alvalade, às 15 horas, de antevisão ao jogo com o Lask Linz.