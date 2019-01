Mathieu está em dúvida

A grande dúvida no onze leonino passa por Mathieu, que saiu ao intervalo do jogo com o Sp. Braga devido a problemas físicos. O francês, de 35 anos, está a ressentir-se do elevado número de jogos que os leões estão a realizar e, diante da equipa minhota, Marcel Keizer optou por tirá-lo de forma a evitar uma paragem por lesão. Hoje, o defesa será reavaliado pelo departamento clínico dos leões, e esta observação deverá revelar-se decisiva em relação à utilização do central no clássico. Caso se confirme a ausência do camisola 22, André Pinto será novamente chamado à titularidade frente ao clube que trocou pelo Sporting. Convém assinalar que caso o português integre o onze, Marcel Keizer ficará sem centrais no banco de suplentes pois Marcelo e Tiago Djaló saíram no mercado de inverno, e a SAD ainda não assegurou a entrada de mais uma opção para o centro da defesa. Se no jogo algum central se lesionar, o técnico terá de adaptar Petrovic.